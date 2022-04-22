Для интинских школьников провели экскурсию в администрацию города.





21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. В этот день в 1785 году императрицей Екатериной II был издан законодательный акт – Жалованная Грамота, в которой все жители российских городов были разделены на несколько правовых статусов. Именно этот закон положил начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

В преддверие праздничной даты интинские школьники побывали с экскурсией в администрации города, пообщались с сотрудниками мэрии, узнали, чем они занимаются и что входит в обязанности муниципальных служащих.