Чемпионат России по лыжным гонкам. Мужской марафон 50 км свободным стилем. Церемония награждения.





Владимир Уйба поблагодарил участников, организаторов и болельщиков Чемпионата России по лыжным гонкам за спортивный праздник.

Сегодня, 3 апреля, на трассе Республиканского лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной состоялись заключительные соревнования Чемпионата России по лыжным гонкам – мужской марафон 50 км свободным стилем.

Победу в масс-старте одержал Александр Большунов (Архангельская область), второе место занял Андрей Ларьков (Республика Татарстан), третье – Андрей Мельниченко (Красноярский край).

https://rkomi.ru/news/1958