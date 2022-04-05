5 ДНЕЙ НАЕДИНЕ С ВЕСЕННЕЙ ТАЙГОЙ Часть 8 Есть ТРОФЕЙ ! До свидания, весенняя сказка





Ну вот и в наши северные края пришла весна. Да так стремительно. До апреля даже и оттепелей не было, а тут как начало таять, даже ночных заморозков нет. Водоёмы, благодаря талой воде насыщаются кислородом, а это значит есть надежда на хороший клёв. Еду в родные края, буду жить в избе, наедине с весенней тайгой. И на пятый день, под занавес, всё таки трофей был пойман. Крупная щука, которая еле еле влезла в лунку. Едем домой с отличным уловом и прекрасным настроением. До свидания, весенняя сказка ! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

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