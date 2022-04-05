5 ДНЕЙ НАЕДИНЕ С ВЕСЕННЕЙ ТАЙГОЙ Часть 2 РЫБАЛКА НА ЦАРСКОМ ОЗЕРЕ





Ну вот и в наши северные края пришла весна. Да так стремительно. До апреля даже и оттепелей не было, а тут как начало таять, даже ночных заморозков нет. Водоёмы, благодаря талой воде насыщаются кислородом, а это значит есть надежда на хороший клёв. Еду в родные края, буду жить в избе, наедине с весенней тайгой. Сегодня первый выезд на ЦАРСКОЕ ОЗЕРО. Чего чего, а рыбы там хватает… Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #жизньвтайге #изба #весна