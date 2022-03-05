



Жителям Донбасса – от жителей Республики Коми.

Сегодня, 5 марта, из Сыктывкара в Ростовскую область направлена вторая партия гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Её собрали неравнодушные жители, предприятия и организации Республики Коми.

Сбор продуктов питания с длительным сроком хранения, предметов первой необходимости, детских вещей, одежды и бытовой техники для беженцев из Донбасса объявил Глава Республики Коми, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Уйба.

https://rkomi.ru/news/1865