«Войвыв кодзув» 95 лет





В литературном музее Ивана Куратова чествовали победителей республиканских литературных конкурсов «Серебряное крыло» и «Лучшая книга года». Награждение приурочили к 95-летию первого коми ежемесячного журнала «Войвыв кодзув», что в переводе на русский означает «Северная звезда». Правда, юбилей у издания был ещё в 2021-ом, но из-за пандемии торжество пришлось отменить. Старейшая периодика впервые вышла в свет в октябре 1926-ого года. Объединила писателей и поэтов молодой автономии. И по сей день журнал играет большую роль в сохранении коми литературного языка.