✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.03.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — СОСНОГОРСК — ДОНБАССУ

Сосногорцы продолжают помогать жителям Луганской и Донецкой народных республик. К гуманитарной акции присоединились заводчане и железнодорожники.

02:23 — СНЕЖНЫЕ ЗАВАЛЫ

Весна потихоньку вступает в свои права. Не сегодня – завтра снег начнет активно таять. Как минимизировать возникающие в связи с этим неудобства у горожан, обсудили во время объезда Глава района Сергей Дегтяренко и специалисты управления ЖКХ.

06:47 — СОСНОГОРСКОМУ ЦЕНТРУ СОЦЗАЩИТЫ 30 ЛЕТ

Сосногорскому центру по предоставлению услуг в сфере соцзащиты населения исполняется 30 лет. Юбилей практически совпал с международным профессиональным праздником – Днем социальной работы.

10:16 — «ГОРИЗОНТ» ПРИГЛАШАЕТ

Сосногорцев приглашают на молодежный спектакль от театральной студии «Пилигрим» «Танцы плюс», который состоится в доме культуры «Горизонт» 25 марта в 17 часов.

10:55 — ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Помощник прокурора г. Сосногорска Анастасия Козимирова об изменениях в административном и уголовном законодательстве