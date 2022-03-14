✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.03.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — СОСНОГОРСК — ДОНБАССУ

В Сосногорске продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Акция организована силами партии «Единая Россия». Содействие в организации сбора оказывает Правительство Республики Коми. К благотворительной акции подключились неравнодушные горожане, общественные организации и предприятия.

04:46 — СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ

В Сосногорске улучшается эпидемиологическая ситуация. Количество заболевших коронавирусной инфекцией уменьшается, отмечают медики. Если в середине февраля их число могло достигать двухсот пятидесяти в день, то сейчас показатель составляет от тридцати до сорока.

07:39 — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХРАМ КНИГИ!

В сосногорской детской и юношеской библиотеке прошло посвящение в читатели. Храм книги открыл двери для первоклассников школ железнодорожного района.