✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.03.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — УСПЕХИ НА ОЛИМПИАДЕ

Ученик 2-ой школы Сосногорска Александр Смирнов стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Одиннадцатиклассник испытал свои знания по предмету право.

02:27 — НОВАЯ ПРОФЕССИЯ В ПОДАРОК

У сосногорцев появился шанс бесплатно освоить современные профессии. Такую возможность дает участие в федеральном конкурсе «Гений – это ты!».

05:04 — РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КУБОК

Сосногорск принял III тур Республиканского кубка по хоккею среди юношей 2012 года рождения. В течение трех игровых дней за призовые места боролись команды из Сосногорска, Котласа, Сыктывкара, Ухты и Воркуты.

06:28 — НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНЯЕТ

Заместитель начальника межрайонной ИФНС № 3 России по Республике Коми Надежда Гарипова об электронной цифровой подписи