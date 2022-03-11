✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.03.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — УСПЕХИ НА ОЛИМПИАДЕ
Ученик 2-ой школы Сосногорска Александр Смирнов стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Одиннадцатиклассник испытал свои знания по предмету право.
02:27 — НОВАЯ ПРОФЕССИЯ В ПОДАРОК
У сосногорцев появился шанс бесплатно освоить современные профессии. Такую возможность дает участие в федеральном конкурсе «Гений – это ты!».
05:04 — РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КУБОК
Сосногорск принял III тур Республиканского кубка по хоккею среди юношей 2012 года рождения. В течение трех игровых дней за призовые места боролись команды из Сосногорска, Котласа, Сыктывкара, Ухты и Воркуты.
06:28 — НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНЯЕТ
Заместитель начальника межрайонной ИФНС № 3 России по Республике Коми Надежда Гарипова об электронной цифровой подписи