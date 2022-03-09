В Ухте 29 семей получили свидетельства на покупку и строительство жилья





29 молодых семей Ухты получили свидетельства о праве получения соцвыплаты на покупку и строительство жилья. Её величина зависит от количества членов семьи и среднерыночной стоимости квадратного метра. Так, в этом году это почти 611 тысяч рублей на семью, состоящую из 2 супругов, а на семью из четырёх человек полагается почти миллион 222 тысячи. Эти суммы складываются из средств местного, республиканского и федерального бюджетов.