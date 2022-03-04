В Сыктывкаре подешевел бензин





Бензин почти на два рубля дешевле. Дизтопливо на 6. К приятному удивлению сыктывкарских автомобилистов, на некоторых заправках города снизились цены на топливо. Так, 92-ой на заправках «Компании 2000» подешевел на 1 рубль 75 копеек и стоит сейчас 45 рублей 45 копеек. За литр 95-ого попросят 47 рублей 85 копеек – минус 1 рубль 64 копейки. Дизельное топливо подешевело аж на целых 6 рублей и 65 копеек. Сейчас компания продает его за 57 рублей 65 копеек. Цены снизились также на заправочных станциях «Движения Коми». А вот на заправках компании «Лукойл» стоимость бензина не изменилась, а вот дизель даже подрос на 10 копеек.