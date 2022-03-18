В Сыктывкаре к митингу «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» присоединились почти полтысячи человек





Сегодня ровно восемь лет, как в состав России вошли два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Ежегодно в этот день во всех регионах страны проходят митинги. В Сыктывкаре он прошел под знаком Z. Напомним, в марте 2014-го крымчане, спасаясь от нацизма, обратились к России с призывом защитить их жизнь и права. Наша страна, не побоявшись санкций Запада, протянула руку помощи. Президент Владимир Путин четко дал понять: мы своих не бросаем! И сегодняшние события в Украине это подтверждают.