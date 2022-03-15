Туристический кэшбэк возвращается





С сегодняшнего дня в России возобновляется программа туристического кэшбэка. Что это значит? Россияне могут отдохнуть в любом уголке нашей необъятной страны и при этом получить часть потраченных денег обратно. В прошлом году некоторые путешественники уже успели воспользоваться такой возможностью. Оценили. В том числе и жители нашей республики. К слову, туристические объекты, которые подпадают под кэшбэк, есть и в Коми. Об этом во время проекта «Час с министром» рассказала министр культуры региона Мария Балмастова.