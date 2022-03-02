Сыктывкарские студенты ушли в экспедицию, по примеру лыжных батальонов





В маскхалатах, с автоматом и вещмешком на спине — в такой амуниции студенты сыктывкарского политехнического техникума сегодня отправились в поход на лыжах. Эту небольшую экспедицию молодые люди посвятили памяти бойцов лыжных батальонов уроженцев Коми. Отдельные из них были сформированы в первый же год Великой Отечественной войны. И им достались самые жаркие бои. Выжили немногие. Ребята военно-патриотического клуба пытались воссоздать те условия, в которых воевали наши земляки.