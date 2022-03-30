Студия 11. 30.03.22





— Усть-Сысольский ипподром. Где в столице Коми проводили конные скачки?

— Какие они – здоровые волосы? Не пропустите советы по уходу за своей шевелюрой.

— Семейные выходные. Как мастер-классы по «сухому валянию» объединяют детей и взрослых?

— Должность хорошим отношениям – не помеха. Обсуждаем особенности взаимодействия начальника и подчиненного.

— Природная красота. О пользе натуральной косметики рассказывает опытный кремовар.

— Хоть обоями на рабочий стол, хоть в рамку на стену. Делимся фотоснимками северной весны!