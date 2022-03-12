Праздничный концерт «Такой сильный слабый пол»





8 марта – это день, когда все женщины ждут теплых слов и поздравлений, а мужчины стараются их приятно удивить и создать прекрасное, теплое настроение. В этот весенний день с утра и до позднего вечера — во всех уголках страны проходили акции, концерты, флеш-мобы, ведь поздравлений много не бывает.

Первый концерт после месяца антиковидных ограничений собрал немало благодарной публики. Сотрудники Дворца культуры и техники, да и сами зрители, соскучились по живому общению. Интинкам устроили настоящий праздник — концертная программа была разработана мужчинами и принимали в ней участие только представители сильной половины человечества. Сентиментальные и нежные номера трогали до глубины души, не оставляя равнодушным никого.

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