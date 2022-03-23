Поддержка населения в условиях санкций





На сайте Правительства появился раздел с информацией о действующих мерах поддержки в условиях санкций. Все они сгруппированы по категориям получателей, будь то обычные граждане или бизнес, и по отраслям и сферам деятельности. Отдельно социальная сфера, финансы, налоги, регулирование. Жители Коми могут найти актуальную информацию о помощи в поиске работы и правилах оформления кредитных каникул для заемщиков. А предприниматели – сведения о действующем в России моратории на проверки бизнеса, льготных кредитах для представителей различных отраслей и условиях нового этапа амнистии капитала. По мере принятия новых решений содержание информационного раздела будет оперативно обновляться.