Национальная галерея Коми преображается





Национальная галерея Республики продолжает свое преображение. В прошлом году в здании сделали косметический ремонт большинства залов и заменили свет. В этом – сосредоточились на переустройстве входной зоны, важные изменения коснутся цоколя и первого этажа. Ожидается, что уже совсем скоро гостей будет встречать светлая и современная входная группа, просторный гардероб, в котором появится зона отдыха с мягкими динами и автоматы с кофе. Все для того, чтобы посетители чувствовали себя комфортно и уютно.