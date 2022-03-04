На поиск утонувших блёсен Мы узнаем где рыбачил Григорич зимой Часть 2





Поступило предложение от Ивана Григорича сгонять на лесную речку порыбачить , а заодно найти набор блёсен, которые он по нелепой случайности выронил прямо в лунку. Вооружаемся подводной камерой КАЛИПСО, взял с собой поисковый магнит и в путь ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

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