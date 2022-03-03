Котам и кошкам из России запретили участвовать в международных выставках





Посягнули даже на котиков. Международная федерация кошек запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках за пределами страны с 1 марта по 31 мая. Эту новость владельцы животных восприняли слишком болезненно – россияне призывают всех присоединиться к флешмобу и выкладывать в соцсетях фотографии своих питомцев, чтобы защитить их от западных санкций. Россия занимает одно из лидирующих мест по количеству кошек в семьях – так, как их любят у нас, не любят нигде. А потому россияне живо откликнулись на флеш-моб. Сопровождая фото надписями «Защитим наших котов от агрессии Запада!» и «за котиков ответите!».