Интинцы принимают активное участие в акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбаса.





Сейчас особенно важно поддержать беженцев Донбасса. Двери для них открыты по всей России, в том числе и в республике Коми. Вынужденные переселенцы нашли приют в Воркуте, Ухте, Сыктывкаре, Печоре, в посёлке Жешарт Усть-Вымского района и в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Большинство беженцев разместились у своих родственников и знакомых. В Инте для жителей ДНР и ЛНР собирают гуманитарную помощь. На призыв Главы региона откликнулись работники учреждений культуры- сотрудники библиотек, музея, 5-го канала, домов культуры и центра национальных культур.