Информационная программа «Новости» от 22.03.2022.
00:00 Выпуск
00:57 Правительство России выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах.
02:43 Президент России поздравил с юбилеем ветерана из Инты.
06:37 В Приполярье стартовал турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.
11:26 Интинские спортсмены завоевывают медали на соревнованиях разного уровня.
17:48 Воспитанники отделения восточных боевых единоборств спортивной школы «Юность» вернулись с Первенства России.
21:34 В Инте прошел Х открытый городской конкурс юных пианистов имени Ольги Ачкасовой.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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