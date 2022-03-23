Информационная программа «Новости» от 22.03.2022.





00:00 Выпуск

00:57 Правительство России выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах.

02:43 Президент России поздравил с юбилеем ветерана из Инты.

06:37 В Приполярье стартовал турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.

11:26 Интинские спортсмены завоевывают медали на соревнованиях разного уровня.

17:48 Воспитанники отделения восточных боевых единоборств спортивной школы «Юность» вернулись с Первенства России.

21:34 В Инте прошел Х открытый городской конкурс юных пианистов имени Ольги Ачкасовой.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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