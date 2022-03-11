Информационная программа «Новости» от 10.03.2022.





Информационная программа "Новости":

00:00 Выпуск

00:55 Интинцы принимают активное участие в акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбаса.

07:26 Инта присоединится к акции в поддержку российской армии на Украине.

09:49 В международный женский день жительницы Округа принимали от мужчин цветы с поздравлениями.

15:14 Более 5-ти миллионов рублей интинцы отдали мошенникам за два месяца.

21:31 В России появятся новые выплаты на детей.

22:42 ЦЗН провел онлайн-вебинар для сотрудников кадровых служб интинских предприятий и организаций.

26:03 В Интинском Округе практически каждый день выявляются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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