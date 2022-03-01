Информационная программа «Новости» от 1.03.2022.
00:00 Выпуск
00:53 Интинские депутаты провели очередное заседание Совета Округа.
05:47 Какие законы вступают в силу в России с 1 марта 2022 года.
10:08 25 февраля сразу трое интинцев отметили значимую дату — свое 90-летие!
16:15 Как отдыхаем в марте 2022 года: перенос выходных и сокращенные дни.
17:50 В какие вузы региона можно поступить в следующем учебном году.
20:05 В Инте прошел конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Серебряное копытце».
23:48 Магазин «Космос» приглашает за покупками и оригинальными подарками к 8 Марта.
24:53 Магазин «Строительные товары» с радостью поможет выбрать достойный презент к 8 Марта.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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