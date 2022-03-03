Громкие заявления министра здравоохранения Дягилева





Перебои с лекарствами, очереди в ковидных центрах, нехватка узких специалистов. Больше сотни вопросов от жителей Коми поступило на прямую линию с руководителем Минздрава республики Игорем Дягилевым, который вышел в прямой эфир накануне на «Юргане». Это совместный проект Администрации главы Коми, Центра управления регионом и телеканала. Почти 50 минут в режиме реального времени Игорь Дягилев отвечал на вопросы жителей Коми и сообщения, которые поступают в Центр управления регионом через систему «Инцидент Менеджмент».