Ежедневное видеообращение Владимира Уйба от 10.03.2022





⚡ В Коми с 11 марта отменяются QR–коды и ряд антиковидных ограничений

✅ Кинотеатрам (кинозалам), театрам, театральным и концертным организациям, учреждениям клубного типа, организациям, осуществляющим проведение спортивных мероприятий, разрешено работать со стопроцентной заполняемостью залов.

✅ Отменяется требование к работодателям по переводу работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями на дистанционную (удалённую) работу. Также отменяется требование о переводе 50% сотрудников организаций на дистанционную работу и требование не менее 3–х раз в неделю проводить обследования работников на новую коронавирусную инфекцию COVID–19.

✅ Гражданам в возрасте 60 лет и старше разрешено покидать места проживания и пребывания.

✅ Ресурсосберегающим организациям разрешено перейти с дистанционного обслуживания граждан по возникающим коммунально–бытовым вопросам на обычный режим работы.

✅ С 11 марта предоставление госуслуг разрешается без предварительной записи граждан.

✅ С 18 марта на повседневный режим работы перейдут нестационарные организации социального обслуживания, организации с круглосуточным пребыванием детей, а также дома–интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, стационарные отделения при центрах.