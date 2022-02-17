Жительница Сыктывкара увидела сразу двух бобров





Удивительное рядом. О необычной встрече рассказала одна из жительниц Сыктывкара. Накануне во время лыжной прогулки она увидела сразу двух бобров. Милые зверьки были настолько заняты своими делами, что даже не заметили, как попали в объектив видеокамеры. Кстати, бобры считаются самыми крупными грызунами в Европе. Их вес может достигать 30 килограммов. Впрочем, это совсем не мешает животным хорошо плавать и нырять. Обитают они обычно в медленно текущих или стоячих водоемах и ведут достаточно динамичную жизнь. Поэтому не каждый охотник может похвалиться тем, что встретил бобра.