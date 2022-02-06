Январская рыбалка на лесной речке 4 дня в поисках ХАРИУСА #7 До свидания, лесная сказка





Вот и подошла к концу лесная сказка. Рыбы мы поймали. Но самое главное получили колоссальное удовольствие от нахождения в этой сказочной атмосфере. Едем домой, чтобы скоро вновь вернуться сюда ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #жизньвтайге #изба #хариус Заказать точилку ЖУК можно здесь: https://clck.ru/TYfUe