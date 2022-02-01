Впервые в Коми число заболевших коронавирусом за сутки перевалило за тысячу





Диагноз подтвердили у 1033 пациентов. Госпитализировали 154 человека, двое скончались. Выписали 324 жителя республики.

И сегодня – 1 февраля – вступает в силу запрет на работу не привитым сотрудникам из декретированных коллективов. Постановление главного санитарного врача Коми Людмилы Глушковой относит к этой категории работников сфер образования и здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, торговли и питания, транспорта общего пользования и такси, бытовых услуг, салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных кабинетов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.