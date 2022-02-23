Возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечная слава» и памятнику воинам–интернационалистам





Владимир Уйба почтил память защитников Отечества, павших на полях сражений.

Глава Республики Коми возложил цветы к мемориалу «Вечная слава» и памятнику воинам-интернационалистам.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 23 февраля, в Сыктывкаре. В ней приняли участие члены Правительства Республики Коми, депутаты Государственного Совета, руководители структурных подразделений федеральных ведомств, ветераны боевых действий.

«Низкий поклон и безмерная благодарность павшим за нашу Родину, свободу и независимость. Низкий поклон нашим ветеранам, которые передают свой опыт и любовь к родной земле подрастающим поколениям. Мы всегда будем помнить подвиги наших героев – защитников Отечества», — отметил Владимир Уйба.

https://rkomi.ru/news/1833