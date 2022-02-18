✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.02.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Жители поселка Верхнеижемский на качество водопроводной воды не жалуются. Однако ремонт водозабора, очистных сооружений и канализации здесь не проводился очень давно. Два года назад артезианские скважины и очистные сооружения перешли в эксплуатацию ООО «Водасервис», которое базируется в поселке Войвож. Объекты начали системно восстанавливать. В прошлом году общество заключило концессионное соглашение с администрацией Сосногорского района.

05:34 — ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки провели в Кадетской школе совместно с отделом физкультуры и спорта администрации района. Участниками стали кадеты с 6 по 11 классы.

07:05 — ПОЛИЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Начальник ОМВД России по г. Сосногорску Дмитрий Матвеев о преимуществах службы в полиции.

14:59 — ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

О порядке установления взносов на капремонт рассказывает начальник отдела реализации жилищного законодательства Минстроя Республики Коми Марина Трошева.