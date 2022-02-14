✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.02.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

На минувшей неделе в Сосногорске состоялось очередное заседание районного Совета. Все вопросы повестки дня носили организационный характер. Так, народные избранники заслушали информацию об утверждении показателей результативности и эффективности муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Сосногорск».

02:14 — ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

Супруги Виктор и Людмила Бергман вместе больше полувека – 52 года. Сейчас Виктор Иванович и Людмила Георгиевна на пенсии. В начале года оба успели отметить 75-летний юбилей. Свое чувство супруги бережно пронесли через всю жизнь.