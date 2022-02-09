✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.02.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА

Министерство внутренних дел Республики Коми предоставило в распоряжение отдельного взвода ДПС ГИБДД по Сосногорску 4 служебных автомобиля.

01:39 — АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В Сосногорске продолжается реализация проекта «Активное долголетие». С 2018 года на базе учреждений культуры, здравоохранения, образования и спорта горожане пожилого возраста проходят обучение основам компьютерной грамотности, занимаются волонтерством, получают новые навыки в кружках по интересам.

03:46 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В Сосногорском районе продолжается предварительный сбор предложений от граждан, планируемых к реализации в 2023 году в рамках проекта «Народный бюджет». Подать заявку может любой гражданин, проживающий на территории муниципалитета.