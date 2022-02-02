✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.02.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ

В кадетской школе прошла традиционная военно-патриотическая игра «Юный атаманец». В этом году она стала юбилейной – десятой.

03:19 — В ПОДДЕРЖКУ ЮЛИИ СТУПАК

На лыжном стадионе «Черемушки» провели забег в поддержку бронзового призера олимпиады в Корее 2018-го года, уроженки Сосногорска Юлии Ступак.

05:47 — ПЕРВЕНСТВО ПО ХОККЕЮ

В Сосногорске впервые проходит круглогодичное Первенство муниципального района «Сосногорск» по хоккею. Как отмечают организаторы, ранее наши команды принимали участия в соревнованиях соседних муниципалитетов. А теперь сосногорские хоккеисты принимают гостей на своем льду.