✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.02.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ
В кадетской школе прошла традиционная военно-патриотическая игра «Юный атаманец». В этом году она стала юбилейной – десятой.
03:19 — В ПОДДЕРЖКУ ЮЛИИ СТУПАК
На лыжном стадионе «Черемушки» провели забег в поддержку бронзового призера олимпиады в Корее 2018-го года, уроженки Сосногорска Юлии Ступак.
05:47 — ПЕРВЕНСТВО ПО ХОККЕЮ
В Сосногорске впервые проходит круглогодичное Первенство муниципального района «Сосногорск» по хоккею. Как отмечают организаторы, ранее наши команды принимали участия в соревнованиях соседних муниципалитетов. А теперь сосногорские хоккеисты принимают гостей на своем льду.