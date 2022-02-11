В России большинство случаев коронавируса приходится на омикрон-штамм.





Максимально увеличиваются показатели заболеваемости ковидом среди детей и граждан старше 65 лет, поэтому необходимо соблюдать все введенные ранее меры, так как пока эпидситуация еще далека от стабильной.

В России число госпитализированных с COVID-19 пациентов за неделю выросло на 30%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В стационарном звене отмечается высокий рост нагрузки, связанный с большим количеством госпитализаций. В республике Коми развернуто 2 207 ковидных коек, занята 1 751 койка. На лечении в инфекционном отделении Интинской Центральной Городской Больницы сейчас находятся 33 пациента. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина, с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечение проходят около 278 человек.

Ежедневно в Инте фиксируются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора за неделю с 3-го по 9 февраля в Округе выявлено 175 человек, заболевших ковидом.

Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 2114 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 1706 человек, из числа проходивших лечение, полностью выздоровели. Не смогли победить болезнь около 100 интинцев. Официально подтверждено 97 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.