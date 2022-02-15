В память о наших земляках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества





Памятный митинг, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана, прошел сегодня в столице Коми. Вспомнить тех, кто не вернулся из горячих точек, пришли родные, боевые товарищи, ветераны и руководство региона. На встрече не было официальных речей – дата связана со скорбью, потому – звучала траурная музыка и троекратные залпы. Красные розы и гвоздики традиционно возложили к памятнику войнам-интернационалистам и мемориалу «Вечная слава».