В Инте открылся новый амбулаторный центр для лечения пациентов с ковидом.





В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации внесены изменения в режим работы и принципы оказания помощи в медицинских учреждениях региона. Согласно приказу Минздрава Коми временно приостанавливается плановая госпитализация пациентов в стационарные отделения, оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях в плановом порядке, лечение в дневном стационаре, профилактические медицинские осмотры, диспансеризация взрослого и детского населения.