Студенты Щельяюр не останутся без учебного корпуса. Минобраз ищет новые помещения





Студенты Ижемского филиала Усинского политехнического техникума продолжат получать знания в родном посёлке. Минобраз Коми уже подыскивает другие помещения для образовательного процесса взамен аварийного корпуса. Как показала последняя экспертиза, она была проведена в январе этого года, продолжать обучение в нём небезопасно. Между тем знания здесь получают больше сотни студентов-очников и 29 заочников. Большая часть из них – ижемцы.