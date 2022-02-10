Рыбалка на хариуса / объявили штормовое , а рыба клюет / Тестируем новинки для рыбалки

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друзья всем привет. сегодня очередной раз выбрались на зимнюю рыбалку. хотели вам показать как мы тестируем новинки для рыбалки. сегодня мы хотели вам показать электробур и электронные удочки.

рыбалка сегодня в основном будет по хариусу. зимняя рыбалка на хариуса очень увлекательная. благодаря нашим новикам для рыбалки был пойман хариус. хоть сегодня и по прогнозу было штормовое, но мы все равно поехали на рыбалку. очень хотели вам показать наши новинки для рыбалки. как говорится рыбалка на хариуса удалась. а мы специально для вас выбрались в тайгу. всем приятного просмотра. а какая у нас получилась рыбалка вы сейчас увидите.

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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