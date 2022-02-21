Россия установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимней Олимпиаде





Россия установила свой новый национальный рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах: по итогам Игр у нас 32 медали. Из них 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Наши спортсмены стали вторыми по общему количеству олимпийских медалей, а команда РОК – девятой в неофициальном командном зачете. Ранее рекордным количеством были результаты Олимпийских Игр в Сочи в 2014 и в Калгари в 1988 году – тогда у России и СССР было 29 медалей.