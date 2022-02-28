Работа.ру составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы для молодежи. Обычно эти вакансии не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.

Для многих молодых специалистов доступна высокая заработная плата. Хостес в Москве может получать до 200 000 рублей. Будущий сотрудник будет общаться с гостями, информировать посетителей о работе клуба, поддерживать веселую атмосферу. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта работы, если тот обладает позитивным настроением, умеет поддержать беседу, выучит правила клуба, ассортимент меню блюд и напитков. Знание английского языка будет преимуществом.

До 150 000 рублей может зарабатывать менеджер по продажам в Нижнем Новгороде. Сотрудник возьмет на себя поиск заказов, консультирование потенциальных клиентов, обработку входящих звонков, составление коммерческих предложений, расчет стоимости работ, анализ конкурентов. Соискатель должен быть энергичным, исполнительным, уметь вести переговоры, а также иметь активную жизненную позицию и грамотную речь. Кроме этого, обязательно наличие личного автомобиля. Опыт будет преимуществом, но работодатель готов рассмотреть кандидата и без стажа. Компания компенсирует затраты на бензин.

Столько же предлагают консультанту 1С в Москве. В обязанности специалиста будет входить консультирование клиентов по работе с программой 1С. Кандидат должен знать типовые конфигурации 1С, а также иметь чёткую речь, быть стрессоустойчивым и клиентоориентированным. Работодатель проводит обучение, предоставляет видео-курсы для повышения квалификации.

Тренеру тренажерного зала в Екатеринбурге готовы платить до 120 000 рублей. Специалист будет вести персональные занятия с клиентами спортклуба, проводить консультации, составлять программы тренировок и питания. Кандидат должен знать фитнес-рынок и быть нацеленным на результат. Опыт и образование в фитнес-сфере будет преимуществом.

Столько же предлагают автомеханику-автослесарю в Санкт-Петербурге. Кандидат должен знать технику, узлы и агрегаты, а также быть ответственным, аккуратным и обучаемым. Желательно также иметь опыт ремонта грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов, легковых автомобилей и различных дизелей. Работодатель проводит обучение, предоставляет спецодежду, а также инструмент.

Геодезист в Орске может получать до 110 000 рублей. Кандидат на эту должность должен знать нормативную документацию, а также иметь желание развиваться в области картографии и геодезии. Сотрудник возьмет на себя выполнение геодезических работ на БНС. Компания предоставляет спецодежду.

Доход до 100 000 рублей доступен кровельщику ПВХ мембран в Тюмени. В обязанности специалиста будет входить устройство кровель из ПВХ мембраны, подготовка основания, раскладка утеплителя, устройство примыканий к шахтам и парапетам. Соискатель должен иметь минимальный опыт работы, быть стрессоустойчивым и ответственным, а также обладать желанием учиться и развиваться в данной профессии. Работодатель обеспечивает сотрудника спецодеждой и СИЗ. Кандидату нужно быть готовым к возможным командировкам, а также в тому, что оплата труда сдельная.

Столько же предлагают SMM-менеджеру в Краснодаре. Специалист займется разработкой креативных концепций для продвижения инфопродуктов, будет участвовать в мозговых штурмах и составлять контент-планы, работать с аккаунтами клиентов в социальных сетях. Работодатель хочет видеть в своей команде человека с творческим подходом, нестандартным мышлением, знанием современных digital-площадок, а также с опытом в настройке и запуске рекламных кампаний в поисковиках и социальных сетях.