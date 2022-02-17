Общественница Галина Кравченко предложила изменить систему похоронно-ритуального дела





Общественница Галина Кравченко высказалась в соцсетях о необходимости перекраивать систему похоронно-ритуального дела. Она отметила, что для этого Общественная палата республики свою работу выполнила. Теперь дело за органами власти. На федеральном уровне давно дискутируют о важности организовать грамотное управление похоронной отраслью. Высокая смертность от ковида показала, насколько плохо отлажена работа в ритуальной сфере. Однако никаких действенных мер по сей день не принято. Законодательную инициативу даже не внесли на рассмотрение. И это может помешать реализации предложений, которые сформулировал актив Общественной палаты Коми.