Обращение Геннадия Князева к жителям г Воркуты в поддержку Владимира Жарука





Здравствуйте дорогие воркутинцы!

Сейчас нам нужна ваша поддержка и Ваш голос!

Прошу Вас о помощи и поддержке, но не для себя, а для моего друга, товарища, соратника, коллегу.

25 февраля 2022 года на Сессии Совета города Воркуты будет поднят вопрос об исключении из депутатов Владимира Жарука.

Владимир Жарук сделал очень много для города и жителей. Он уже более 15 лет на добровольной основе, то есть безвозмездно помогает с вопросом переселения жителям Воркуты и Республики Коми. Так же он помогает и помог многим инвалидам. Я сейчас не буду перечислять его заслуги это не к чему. Но скажу Вам, что Жарук человек чести, борется за правду и благополучие города и его жителей.

Прошу всех неравнодушных поддержать его своим голосом, написав обращение: шапка В Совет МО ГО Воркута , главе Республики Коми Уйба В. В. сказать своими словами, что Вы думаете или просто «Я поддерживаю Жарука и против, что бы его лишали депутатского мандата! Число, фамилия, подпись»

Отправлять обращения на электронную почту Совета города — E-mail: org@mayor.vorkuta.ru, приемной Главы Республики Коми — E-mail: admo@adm.rkomi.ru и Геннадия Князева – knyaz-vorkuta@mail.ru или в личные сообщения в ВК — https://vk.com/knyaz_vorkuta. Прошу сделать скан или фотографию Вашего обращения и отправить на эти три электронные почты. На мою в подтверждение, что бы не сказали, что не было ни каких писем, обращений. Это нужно сделать до 24.02.2022 года.

Так же в поддержку Жарука будут собираться подписи в офисе КПРФ по адресу ул. Ленина д. 60 здание «Водоканала», правое крыло 4 этаж в пятницу, субботу и воскресенье с 14:00 до 20:00. К посту в группе — https://vk.com/tnt_vorkuta_tvgalo прикреплены подписные листы, если, кто-то из желающих организует сбор подписей на предприятиях, в магазинах, на поселках Воргашор, Заполярный, Северный, Комсомольский будем признательны.

Если мы сейчас не отстоим Жарука, дальше уберут всех неугодных по очереди и не кому будет отстаивать наши с Вами права, и работать на благополучие города! Без Вас и Вашей поддержки нам не выстоять!

Огромное Всем СПАСИБО!!!

Тел: +7(912)128-72-38 Геннадий Князев