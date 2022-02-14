Конституционный суд прекратил свою работу





Конституционный суд упраздняется. Судьи прекратили свои полномочия ещё неделю назад. А на ближайшей сессии уже в этот четверг депутаты Госсовета Коми рассмотрят поправки в региональное законодательство, которые позволят продолжить работу по совершенствованию Конституции республики. Как отметил руководитель профильной рабочей группы парламента Владимир Косов, упразднение Конституционного суда не затормозит решение вопросов, связанных с конституционным законодательством.