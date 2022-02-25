Коми развивает дистанционное лечение





Персональные медицинские помощники возьмут на себя профилактику самых распространенных заболеваний жителей региона. Это единая сложная система, с помощью которой врачи смогут наблюдать своих пациентов на расстоянии. О том, как цифровые технологии изменят облик медицины в нашем регионе, говорили на заседании республиканского правительства. На реализацию регионального проекта «Цифровой контур в здравоохранении» в этом году направят больше 170 миллионов рублей. Сегодня в Коми хорошо развита телемедицина и схема врач-врач. Получить консультацию узких специалистов дистанционно могут даже жители небольших населённых пунктов. Все 240 фельдшерско-акушерских пунктов подключены к интернету. Все строящиеся объекты уже автоматически будут подключать к оптоволокну.