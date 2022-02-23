Информационная программа «Новости» от 22.02.2022.





00:00 Выпуск

01:02 Объявлен сбор помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.

06:12 Ответственным лицам поручено обследовать подведомственные объекты и привести их в порядок.

10:54 Интинки могут обследоваться на новом, современном медицинском аппарате.

13:30 В России заработали QR-коды для неофициально переболевших COVID-19.

15:00 В честь Дня Конституции Республики Коми в ЗАГСе прошла церемония имянаречения.

19:12 22 февраля 2022 года — 22 лунный день.

21:15 Интинские пауэрлифтеры в очередной раз покорили Россию.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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