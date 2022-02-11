Информационная программа «Новости» от 10.02.2022.





00:00 Выпуск

00:54 В России большинство случаев коронавируса приходится на омикрон-штамм.

02:47 Ковид-сертификат можно будет оформить на основании положительного теста на антитела.

05:14 В Инте усилена работа по проведению профилактических мероприятий среди населения.

08:55 Жительницу Инты оштрафовали за продажу контрафактных сигарет.

12:50 Прямая линия в Общественной приемной Главы Коми.

22:57 В рамках Дня открытых дверей спортивные учреждения Инты можно посетить совершенно бесплатно.

27:35 Услуги телестудии "5 канал".

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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