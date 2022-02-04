Информационная программа «Новости» от 03.02.2022.





00:00 Выпуск

00:53 Интинцы активно включаются в программу «Гектар в Арктической зоне».

03:30 Какие маломерные суда не подлежат регистрации в Государственной Инспекции Маломерных Судов?

05:12 В феврале жители многоквартирных домов получат квитанции с новым средним платежом за тепло.

07:23 Жители Интинского Округа могут обратиться за психологической помощью по телефонам доверия.

11:48 Внесены изменения в Указ Главы Республики Коми "О введении режима повышенной готовности" .

13:24 Работодателям рекомендуют предоставлять 2 оплачиваемых выходных дня работникам для прохождения вакцинации.

17:51 Перевод сотрудников на дистанционный режим работы.

18:44 Волонтёры движения «Мы вместе» продолжают приходить на помощь пожилым и маломобильным гражданам.

22:00 В республике Коми увеличили пособие малоимущим кормящим матерям на покупку продуктов.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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