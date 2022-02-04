Информационная программа «Новости» от 03.02.2022.
00:00 Выпуск
00:53 Интинцы активно включаются в программу «Гектар в Арктической зоне».
03:30 Какие маломерные суда не подлежат регистрации в Государственной Инспекции Маломерных Судов?
05:12 В феврале жители многоквартирных домов получат квитанции с новым средним платежом за тепло.
07:23 Жители Интинского Округа могут обратиться за психологической помощью по телефонам доверия.
11:48 Внесены изменения в Указ Главы Республики Коми "О введении режима повышенной готовности" .
13:24 Работодателям рекомендуют предоставлять 2 оплачиваемых выходных дня работникам для прохождения вакцинации.
17:51 Перевод сотрудников на дистанционный режим работы.
18:44 Волонтёры движения «Мы вместе» продолжают приходить на помощь пожилым и маломобильным гражданам.
22:00 В республике Коми увеличили пособие малоимущим кормящим матерям на покупку продуктов.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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