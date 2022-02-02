Информационная программа «Новости» от 01.02.2022.





00:00 Выпуск

00:51 В Интинском Округе введена в эксплуатацию зимняя автодорога.

06:40 В Инте открылся новый амбулаторный центр для лечения пациентов с ковидом.

12:39 Представителям интинской общественности презентовали предложения в сфере дорожной деятельности.

15:21 Центра занятости Инты перешёл на новый формат работы.

23:46 Инта присоединилась к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

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