ФЕВРАЛЬ ЛЕСНАЯ РЕЧКА ХАРИУС Часть 1 Заезд





Новый заезд на лесную речку. Новые приключения. Заезд — это только начало. Но процесс пошёл. А это значит впереди настоящая рыбалка на ХАРИУСА, полная надежд и ожиданий. Обогащённая эмоциями от пережитого и красотой нашей Северной природы ! Канал "Коми Рыбак" на Яндекс Дзен : https://zen.yandex.ru/id/61e0626dfa3ff147bda69444 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #жизньвтайге #изба #хариус Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

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